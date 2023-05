Het zou zomaar waar kunnen zijn. Zeker met in het achterhoofd de ‘functie elders’ om de kritische Omtzigt te ‘sensibiliseren’.

Dat Rutte graag de PvdA in de coalitie gehad wilde hebben lijkt me duidelijk. In het verleden heeft Rutte de PvdA al in de coalitie gehad en daaraan een goede vriendschap overgehouden met Samson www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2017..., die tegenwoordig kabinetschef van EU commissaris en tevens PvdA-er Timmermans is. Tel daarbij op de groene afslag die Rutte heeft gemaakt, voordat dat dit ooit expliciet in het verkiezingsprogramma van de VVD stond. D66 loopt duidelijk ook warm voor groen beleid, dus die kunnen ook prima vrienden in Brussel gebruiken en het CDA in de coalitie is nauwelijks van invloed gezien het verkiezingsresultaat. Hetzelfde geldt voor het 2de christelijke splinterpartijtje in de coalitie.

Van Rutte is bekend dat die vooral graag premiertje speelde www.nporadio1.nl/nieuws/geschiedenis/..., wat hij nog steeds graag doet én de ambitie heeft de langstzittende premier te worden. De grootste bedreiging zijn de nieuwkomers, zoals BBB die aantoont, zoals ook de FvD liet zien, dat er een flink deel van de Nederlanders helemaal niet zo blij is met de Rutte coalities.

Samen met een PvdA in de coalitie had Rutte IV sterker gestaan met twee PvdAers op een EU-commissariaat.

Dus ja, het leest als een typisch Ruttiaans kaartenhuis.