De revolutie eet haar eigen kinderen op, maar de sociaal-democratie regelt voor haar eigen kinderen eeuwige subsidie en een beetje gekissebis in de marge. Maar dit is toch wel leuk. Ex-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft volgens het BNNVARA-programma BOOS namelijk allemaal SLACHTOFFERS gemaakt en BNNVARA neemt het op voor SLACHTOFFERS dus boe Gijs van Dijk. Alleen, volgens BNNVARA-programma 'Geframed & gecandeld' is ex-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk juist zélf SLACHTOFFER dus boe iedereen die tegen Gijs van Dijk is, waaronder het BNNVARA-programma BOOS. Van de ene uitzending wéten we al dat het verschrikkelijk (saai) was, het andere programma lijkt ons op basis van titel en gast (Kamerlid dat er zelf voor koos op te stappen) verschrikkelijk. De beste oplossing lijkt ons dat we van Gijs van Dijk en Tinkebell een digitale avatar maken die dan vijf weken lang op een onbewoond eiland zit opgesloten met Tim Hofman, een anonieme The Voice of Holland deelneemster, Francisco van Jole in zijn witte onderbroek, Lilianne Ploumen en drie genderneutrale oempa-loempa's, en we noemen het Victim Island. Hee John. Kopen?

