De PvdA is ook wel een tragedie op zich. Zijn eigenlijk bijna hun gehele electoraat links en rechts kwijtgeraakt omdat ze kozen voor de nieuwe realiteit en nogal wat verweesde stemmers (meestal 50+) ze in de steek lieten omdat het moest. Glimlachende Rutte zag dat het goed was. PVV houdt de arbeiders stil en er is niets meer over van de PvdA. Hij lacht terwijl het gros van dat volk probeert zich een draai te vinden in de immer nooit iets leverende PVV van Geert Wilders. Anderen hebben een ruk naar links gemaakt bij de linksliberalen van GroenLinks waar ze ook niet thuis zijn en dan blijft weinig meer over. Ja, SP, een partij waarvan Ambroos Wiegers ooit eens zei dat de eigenlijke partij waar reaguurders en reagluurders op zouden moeten stemmen zou de SP zijn. Dat is zo te zien in hun beste belang. Iets met kritisch op immigratie en de EU. Nou dan heb je nog DENK voor Turken geleid door een best wel intelligente en sympathieke Marokkaan. BIJ1 wat een nogal ongepaste club is omdat we juist negers, hindoestanen, Chinezen, Indonesiërs en ja ook Marokkanen en Turken dichter bij ons moeten trekken. Zo'n exclusief negerclubje werkt ook voor geen meter. Ondertussen is de politiek dermate verneukt dat ik geen flauw idee heb wie Gijs van Dijk is en waarom ik me daar een seconde druk over zou moeten maken.