De Luchtmobiele Brigade, die al sinds 2014 geannexeerd is door de Division Schnelle Kräfte, krijgt 504 stuks nieuw Duits speelgoed. Te weten, de Rheinmetall Caracal 4x4 Air Assault Vehicle ontwikkeld op een Mercedes-Benz G-klasse chassis. Het is in feite gewoon een heel lichte, luxe Toyota Hillux. Of zoals dat in militair-industriële taal heet:

"The brand new CARACAL is Rheinmetall’s answer to the upcoming airborne vehicle requirements in Germany, The Netherlands and various armies around the world. (...) Its unique modular design allows CARACAL to serve in airborne operations in various roles ranging from simple troop transport, via ambulance applications to combat engineer groups and different logistic applications."

De overige bestelling van 3.058 stuks blijft in het moederland en zijn voor de stoottroepen van de kanselier. Heel veel meer beeld na de breek.

Een: caracal

In feite gewoon een veredelde Ranger uit Red Alert 1 natuurlijk

Maar wanneer krijgen we dit heerlijke kwelgeestje met twee miniguns?