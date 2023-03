Laten we wel wezen: De Tweede Wereldoorlog eindigde op 21 juni 1988. Ter herinnering: hier wat beelden van deze heugelijke gebeurtenis. Er is te zien dat Nederlanders bereid waren om op feestelijke wijze een Duits uniform aan te trekken. www.youtube.com/watch?v=on8D63VGfgY

Toen de Muur viel was het feest compleet en qua muziek kondenwe na een lange periode van auditieve terreur incasseren van Freddy Breck en Heino eindelijk constateren dat Duitsland weer Muziek en Show met hoofdletters kon maken. In het verleden was er wel een Componist, wiens naam later aan een bestelwagen werd gegeven (de Ludwig Van), een Songwriter die een grappig liedje maakte over forellen www.youtube.com/watch?v=Ag_Pm_pfCzs (saiilant detail: een mislukte schilder die de politiek in ging was wel vegatariër, maar maakte een uitzondering voor forel in botersaus). Later in de 19e eeuw was er nog een Componist die het Totaaltheater maakte met spectaculaire opera's www.youtube.com/watch?v=hn37QfXw1-E. Zijn naam werd onlangs nog toegeëigend door een stel Russische woudlopers.

Echter de laatste Componist van betekenis in Duitsland was actief in de jaren 30 van de 20e eeuw. Hij maakte een leuk liedje over een whiskybar. www.youtube.com/watch?v=nbtEkZIvMAg

In de jaren 70 van de 20 eeuw leek er een kleine opleving met een zangeres die van het begrip "hysterisch wijf" haar alter ego maakte. Leuk hoor, dat gegil over haar vrouwelijkheid, maar soms lijkt het origineel over haar TV-verslaving ook wel erg leuk. www.youtube.com/results?search_query=...

Ook leuk was het promoteam voor Duitse snelwegen en kerncentrales.

www.youtube.com/watch?v=NyXeJZJUFHE

Toen de Muur was gevallen opende dat de weg naar nieuw talent. Een groep jongens die hun gehele jeugd door het communisme waren getreiterd probeerde nog een positieve draai te geven aan hun jeugdtrauma's. Wat was er nu leuk aan het communisme? Was er tenminste iets positiefs over te vertellen? Ja, verdammt. De vonk (Iskra) die de Revolutie zou moeten ontsteken. Fikkie stoken! Ja, dat was het! Er was al een keer een piloot geweest, die tijdens een optreden voor een groot publiek zijn Aermacchi MB-339PAN gebruikte om de fans van militair vliegverkeer in vuur en vlam te zetten. De naam van die plaats als bandnaam, lettertje toevoegen en je hebt de aandacht.

Veel vuur en een theatrale show, een diepe basstem en strakke ritmes. Zo moet het. Dit is Duits zoals Duits moet zijn. Terecht drukt Duitsland zijn stempel. Het is een eer voor ons dat wij hen mogen dienen. Bewijs:

www.youtube.com/watch?v=pdeVFvH8DU0