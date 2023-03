Ja OKAY telegraaf we happen wel weer

13 Lichte Brigade vanaf donderdag onder commando van 10. Panzerdivision

Het is hier op GeenStijl natuurlijk een traditie naar 'Nederland' te verwijzen als West-Duitsland of middelgrote Duitse holding en de 'Nederlandse' taal enkel te erkennen als Duits dialect. En dat is hier een traditie omdat het natuurlijk gewoon waar is, want Nederland is geen echt land maar een Duits/Brusselse deelstaat. Vinden we verder niks van, maar laten we het in ieder geval niet ontkennen.

En vanaf donderdag valt ook nagenoeg de gehele Nederlandse landmacht onder Duits commando. In 2014 werd de 11 Luchtmobiele Brigade geannexeerd door de mooie lullen van de Division Schnelle Kräfte. In 2016 verloor de 43 Gemechaniseerde Brigade zichzelf in de 1. Panzerdivision. En aanstaande donderdag buigt de 13 Lichte Brigade de knie voor de 10. Panzerdivision. Dat betreft dan in totaal dus *alle* drie Nederlandse brigades. Broedervolk herenigd!

Heerlijk quoteje wel uit de Tele-repo: „Nederlanders zeggen gewoon hoi tegen de generaal”, zei brigadegeneraal De Jong van 43 Gemechaniseerd tijdens een gezamenlijke oefening. „In Duitsland is een besluit het einde van de discussie, bij Nederlanders het begin. Duitsers hebben voor alles een voorschrift en doen alles volgens het boekje, Nederlanders weten bij wijze van spreken niet eens dat er een boekje is.”

Nederland; een beetje de Hunter Biden van de familie die ondanks alles gewoon elke kerst aan mag schuiven.

En wanneer vallen deze weer onder Nederlands commando eigenlijk?