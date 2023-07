Onder Rutte de narcist ben je altijd de lul, een narcist gebruikt ook heel vaak “niemand is perfect.”

“ Je vraagt je misschien af of die ene collega/partner/oom/vriendin een narcist is. Dr. Ramani Durvasula, klinisch psycholoog en auteur over narcistisch gedrag helpt de tekenen van misbruik in narcistische relaties te herkennen. In een recente video op haar YouTube-kanaal belicht ze een veelvoorkomend refrein van narcisten om hun slechte gedrag goed te praten: “Niemand is perfect.”

Wat de uitleg voor narcisten populair maakt: je kunt het er onmogelijk mee oneens zijn, want het is helemaal waar; niemand is perfect. Als je zelf empathisch bent, ben je geneigd de narcist gelijk te geven. En dat is de bedoeling van deze dooddoener: dat hij je in slaap laat sukkelen.”