Throwback naar de bewaaruitspraak die Hugo de Jonge begin maart deed over alle volwassen personen die gevaccineerd willen worden, pak 'm beet twaalf miljoen Nederlanders, want dat was natuurlijk aperte luchtfietserij: "Dan denk ik dat je tweederde daarvan volledig beschermd moet kunnen hebben en eenderde daarvan moet je een eerste prik in ieder geval kunnen hebben gegeven tegen die tijd." Pratende augurk Tijs van den Brink tekende het nog maar even uit voor Hugo de Jonge; met 'die tijd' doelde men op 1 juli. Niet begin juli, niet half juli, maar 1 juli. Nu weet iedereen wel dat wandelende natte vinger Hugo de Jonge aan de lopende band flagrante onzin uitkraamt, Hugo de Jonge kan immers NIKS , maar nu zegt Hugo ineens: "Mijn streven blijft nog steeds dat in de tweede helft van mei alle zestigplussers en mensen met hoog medisch risico hun eerste vaccinatie hebben gekregen en dat iedereen die dat wil begin juli tenminste 1 keer gevaccineerd is."

Ja wat nou, je streven BLIJFT NOG STEEDS? Dat was je streven helemaal niet. Je streven wás namelijk tweederde van de mensen twee prikken, eenderde één prik, en dat op 1 juli. Dus niet 'iedereen die dat wil begin juli tenminste 1 vaccinatie'. Het is dus niet alleen een verbroken 'belofte', het is ook nog eens een LEUGEN.

En dan kan iedereen wel roepen 'ja Hugo de Jonge doet ook maar zijn best', maar Hugo is een lichtgewicht, hij is ongeschikt en dus moet hij gewoon WÉG. Laat een legergeneraal het maar regelen. Of een festivaldirecteur, die hebben toch geen zak te doen. Of wissel 'm maar om met de directeur logistiek van de Albert Heijn. We zijn namelijk de grip kwijt, we laten ons leiden door de waan van de dag en door schreeuwerige 'zó herken je trombose na een coronavaccinatie'-stukken (kom nou, Telegraaf), er wordt louter paniekvoetbal gespeeld met ad-hoc-beslissingen, er liggen een miljoen vaccins op de plank te rotten, we moeten loze belofte op loze belofte slikken (en nu LIEGT hij dus ook gewoon), dan prikken we wel en dan prikken we weer niet, huisartsen doen maar wat want er is geen sturing, GGD-priktenten staan leeg want er is geen coördinatie, GGD-vaccinatielijnen worden uitgebaat door semi-malafide clubjes en over die aanbesteding valt ook wel het een en ander te zeggen, mensen die toevallig in een wachtkamer van een dokter zitten krijgen een prik, mensen die toevallig in een wachtkamer van een dokter zitten krijgen géén prik: we worden met z'n allen vergiftigd door een dodelijke cocktail van willekeur, incompetentie, giswerk en angst, angst die ons avond aan avond wordt ingepraat door Flintstones als de reeds in 1980 overleden zombieviroloog Ab Osterhaus. Ondertussen moet het volk de avondklokken, de bezoekverboden, de cafésluitingen, de mondkapjesplichten, de reisverboden en de faillissementen maar SLIKKEN, met minister Hugo de Jonge die met een land in chaos op sociale media als een giechelende bakvis met influencers zit te kutklieren. Er staat een ingewikkelde stelling op het bord en degene die 'm probeert op te lossen is een ui. Wij willen gewoon een ander.

DIT DUS - HUGO LEUGENAAR

