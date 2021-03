Als Hugo de Jonge een voorspelling of bewering laat volgen door het woordje 'ongeveer' moet je gaan opletten, want dat betekent dat hij achteraf gaat roepen 'ja ik zei ongeveer maar dat hebben we net niet gehaald MAARRRR'. En we hebben inzake corona al genoeg onzin gehoord ('geen directe vluchten vanuit Wuhan', 'een app is de kern van het nieuwe testbeleid', 'dan en dan kan iedereen getest worden', 'dan en dan zetten we de eerste prikken' en nog veel meer feitenvrij nattevingerwerk alsof Jezus Christus himself de boel in goede banen leidt). Het enige wat we keer op keer zien is de in een Sunday's Zonnestudio-kop gepleisterde Prodent-glimlach van Hugo de Jonge, die een oude belofte overtoept met een nieuwe belofte, en zo ligt er weer een bot in het hok van het volk. Maar we vertrouwen 'm voor geen cent meer. Dus deze is voor de bewaarbak: op 1 juli (1 julo) 2021 heeft er in ieder geval één spuit in de arm gezeten van iedereen die dat wil. Ongeveer.