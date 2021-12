Dus. De minister die niet snapt hoe exponentiële groei werkt en daarom IEDERE GOLF OPNIEUW net zo lang wacht met het nemen van maatregelen zodat én het aantal doden flink oploopt, én de maatschappelijke schade van het ingrijpen maximaal is. De minister die ervoor verantwoordelijk is dat Nederland als laatste EU-land begon met vaccineren en nu weer hopeloos achterloopt met de boostercampagne, waardoor alle kwetsbaren en ouderen pas beschermd zijn als deze golf alweer voorbij is. De minister die de hele tijd riep dat niemand zich gedwongen moet voelen om zich te laten vaccineren, en die nu wil dat iedereen zich gedwongen voelt om zich te laten vaccineren. De minister die jongeren opriep te gaan Dansen met Janssen, ook als ze nog helemaal niet beschermd waren door Janssen. De minister die in september (!) van dit jaar (!) zei dat we weer 'lekker konden hossen' in de voetbalstadions en nu fase 2D in de ziekenhuizen afkondigt, terwijl de koeltrucks opnieuw bij de uitvaartcentra staan. De minister, die volgens ieder redelijk mens moet worden bedankt voor zijn tomeloze inzet, maar wat er ook gebeurt, echt, bij God, allejezus, please, kom aan hee, NIET in een """nieuw""" kabinet met """nieuw""" """elan""" moet terugkeren als minister van VWS. Over die minister zegt Marja van Bijsterveldt (of all people) in de krant: "Midden in de crisis wisselen, het is de vraag of dat verstandig is. Het zou het meest logisch zijn als je continuïteit hebt op VWS in een heel zware tijd." Middenin een crisis een minister die blijft volharden in dezelfde fouten aan laten blijven om de continuïteit van verkeerde beslissingen te waarborgen. Dat willen die CDA-prominenten dus. HOE DAN.

Echt hoor

Die minister