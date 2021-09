U dacht misschien dat Dansen met Janssen een weloverwogen besluit was, waarbij knappe koppen met heel veel verstand van vaccins en virusverspreiding hebben geadviseerd gekooide jongeren massaal in te enten met Janssen en daarna de poort naar het pilsparadijs open te smijten. Nou nee. Het was: een kapotte koelkast. "In de middag van 7 juni springt in Nieuwegein een waterleiding en ontstaat kortsluiting in een vaccinatielocatie van de GGD Utrecht. Een koelkast vol Janssenvaccins dreigt te bederven." Er komen veel jongeren op de weggeefactie van Janssen af. Bingo: voor het kabinet een manier om veel jongeren aan de prik te krijgen. "Van het RIVM komt groen licht om de vaccins weg te geven aan wie ze maar wil, ongeacht de toen geldende leeftijdsgrenzen." Twee weken later danste Hugo met Janssen en wisselden honderden verliefde en minder verliefde toekomstige ex-geliefden hormonen en aerosolen uit in het danscafé. Een kapotte koelkast. Vol Janssenvaccins. DAAROP GAF HET RIVM GROEN LICHT OM WEG TE GEVEN. Dus zo wordt beleid gemaakt. Zo worden politieke besluiten genomen. Op een kapotte koelkast. Omdat we te zuinig zijn dan maar wat vaccins weg te flikkeren. Of, mooier nog: te beroerd zijn een andere koelkast in te prikken.

Televisieprogramma Propaganda meldt: "Uit onderzoek van Propaganda blijkt dat de beslissing om jongeren te laten dansen met Janssen helemaal niet in de context van OMT-adviezen tot stand is gekomen, zoals demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge doet geloven." Nu is dat 'in de context van OMT-adviezen' nogal vaag en het is ook nogal vreemd dat kranten nu roepen 'HET WAS GEEN OMT-ADVIES'. Nee, dat was het ook niet, hoewel het OMT genoeg te verwijten viel: zo hadden de modellen nog nooit gehoord van (en dus geen enkele rekening gehouden met) 'inhaalfeestgedrag'. Desalniettemin, als Hugo de Jonge u in de komende schaatswinter probeert te lokken met een boostershot onder het mom van 'Op de IJzers met Drie Pfizers', dan geloven we er geen zak van. Eerst maar eens bewijzen dat alle stekkertjes in de stopcontactjes zitten, mannetje!