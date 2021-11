NOU. DAAR GAAN WE DAN MAAR WEER. Persco waarvan alles toch al weer gelekt is nummer [opzoeken, tel al een tijdje kwijt - red.] van De Glossy Clown en De Knevel Crimineel (die eerst nog even het vrijdag-vuilnis buiten zette). De enige curve die altijd geflattened is gebleven tijdens deze pandemie, is die van het voortschrijdend inzicht en daarom staan we tijdens de vijfde, zesde, zevende, wetenwijveelste golf aan de vooravond van wederom een eenzame coronakerst. We zagen deze week nano-persco's waarin gedreigd werd met echte persco's, geschuif met sluitingstijden die op zwaardere lockdowns moeten lijken en onderlinge afstanden, die ineens weer anderhalve meter werden. Het zal ons onderhand allemaal jeuken welke regels er nu weer in sombere toon en met zwaar gemoed gemiscommuniceerd gaan worden: uitzichtloosheid is hoe dan ook de enige boodschap die nog resoneert.

Globaal bekeken & gezond uitgezoomd zijn Mark, Hugo en het OMT zelf de grootste virushaarden. De vaccins lekken door als een goedkope tampon dus 2/3G en QR-codes geven schijnveiligheid aan wanbeleid. Anderhalf jaar betuttelcommunicatie, schuldvingerwijzen en tweedelingsretoriek hebben vaccintwijfel gekweekt waarop gretig gekapitaliseerd wordt door nog harder liegende lawaaimalloten die straatrellen, andermans spullen slopen en hulpverleners aanvallen "verzet" noemen, en de zwijgende meerderheid van het land staat op het punt om een oppepprik heroïne te gaan halen. Zolang we die crematoriumkoppen van Mark & Hugo in beeld blijven krijgen, komt er geen licht aan het einde van de mutatietunnel. Het enige dat we van Pandemiepeppie en Coronakokkie willen horen is "OK, dan gaan we maar, om plaats te maken voor een gloednieuw OMT en een kolonel van de Genie, die worden bijgestaan door een eerlijk & open communicatieteam. Want wij gaan jullie niet meer overtuigen, de zorg niet meer ontlasten en het virus niet verslaan. Wij falen, hebben gefaald en zullen blijven falen. Tabee."

En dan zeggen we: 'Eindelijk, dankjewel voor niks' en dan bellen we Pieter Omtzigt om te vragen of die interesse heeft in een tijdelijke functie elders. En Irma, die mag ook blijven.

Update: Rutte: "Vaccins zijn best wel kudt"

Update: Rutte: "Mensen hebben kritiek op mij"

Update: Rutte: "Niet uw vrouw slaan, aub"

Update: Rutte: "Koop een tablet voor oma"

Update: De Jonge: "DIT HADDEN WIJ NIET VERWACHT" (lol, Yorick en Marino wel)

Update: De Jonge: "Bedankt, 1,2 miljoen mensen"

Update: Nu met handige Rijksoverheid Templates!

