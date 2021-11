: Jouw dokter weet dus niet dat malariaprofylaxe oraal ingenomen wordt? Ik bedoel, er is wel een experimenteel vaccin, maar die wordt pas sinds 2021 aanbevolen door de WHO, daarvoor waren enkele pilot trajecten:

"RTS,S/AS01 (trade name Mosquirix) is a recombinant protein-based malaria vaccine. In October 2021, the vaccine was endorsed by the World Health Organization (WHO) for "broad use" in children, making it the first malaria vaccine candidate, and first vaccine to address parasitic infection, to receive this recommendation.[3][4][5]"

Lijkt me ook sterk dat je dokter een uitspraak doet over wappies die malariamedicatie nemen om op vakantie te willen, maar niet diezelfde denigrerende maatstaf gebruikt voor de 88% schaapies die om exact dezelfde reden een coronavaccin nemen.

Ik zou iig een andere huisarts zoeken... wat een onwetenschappelijke lutser.