Twee joden, een blanke sociaaldemocraat en een moslim lopen een vliegveld-ondervragingsruimte in! Nou, dan verkeer je in gezelschap! De twee tegengestelde joden van dienst zijn historici professor Norm Finkelstein [_kreeg in 2008 een Israëlisch_ inreisverbod van 10 jaar] en professor Benny Morris. Die blanke sociaaldemocraat is open huwelijk-biseksuele Twitch streamer Kenneth Bonnell aka Destiniy die Wikipedia voor mag lezen zonder dat iemand weet waarom hij nou eigenlijk aan tafel zit. En de moslim is de Palestijns-Nederlandse Mouin Rabbani geboren in HEERENVEEN, en hij praat het aangenaamst maar is onder het gematigde temperament helaas uiteindelijk ook gewoon een ordinaire genocide-roeper, en het is geen genocide.

Meer losse fragmenten na de breek, vooral tussen Finkelstein en Bonnell.