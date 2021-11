Dus dat wordt verplicht vaccineren voor de kinderen. Het zal waarschijnlijk eerst in andere landen geopperd en uitgevoerd worden. En ook, zal waarschijnlijk 0,0001 % van die kinderen er niet tegen kunnen.

Maar ja, qua logica is het vaccineren of constant thuisonderwijs.

En dan nog, als echt 99,9% gevaccineerd is, zal corona nog blijven bestaan en sluimeren.

Nu zijn dus ook al tijgers en leeuwen besmet, dus dat kan niet lang duren of het slaat over op katten.

En katten zijn overal, huiskatten, wilde katten.

Ik liep gisteren in het park , en struikelde bijna over een egeltje.

Ik dacht, die zal toch geen corona hebben?

Maar gelukkig kon hij een groen vinkje laten zien, toen hij zijn stekels liet zakken, nadat ik hem een overheerlijke naaktslak had gevoerd.

Hij/zij was klaar voor de winterslaap, hij zocht nog naar een bladblazervrij plekje vertelde hij/zij me met een lief piepstemmetje.

In ieder geval was hij/zij meer aaibaar dan mijn vrouw. ;-)