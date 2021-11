@Dima Beeline | 26-11-21 | 09:09:

Met wat nu bekend is over deze variant kan je op je vingers natellen dat deze alle voorgaande varianten in no time gaat vervangen, en met een heel hoge snelheid. Ik zeg: Nu meteen een passend vaccin maken met RNA van deze variant. Anders zijn we fucked.

Sowieso, het idee dat deze variant zich heeft kunnen ontwikkelen in een HIV patient, die wegens dat verzwakte immuunsysteem de ideale mutantenfabriek is met een zeer versnelde virus-evolutie, en dat er 8 miljoen HIV patienten zijn in Zuid Afrika is niet vrolijk stemmend. Dat betekent dat ergens in 1 van deze patienten alweer een nog betere variant in elkaar geklust wordt. We zijn er nog niet van af.