Uiteraard is het niet Hugo the Schlong die faalt. Hugo KON al op voorhand niks uitrichten.

Mark Rutte's VVD (en ook en vóóral Annemarie Jorritsma) en het CDA vonden het in 2011 wel een uit-ste-kend idee om de centraal gecoördineerde ruimtelijke ordening (planologie) volledig te ontmantelen. Planologie houdt zich bezig met de verantwoorde inrichting van ons kikkerlandje door gebruik te maken van een hele set aan wetenschappelijke disciplines. Daarbij wordt doorgaans vele tientallen jaren vooruit gekeken door het opstellen van een visie, waarbij de daarvan afgeleide doelstellingen dan weer doorwerken in actueel en toekomstig kabinetsbeleid.

Voor de VVD en het CDA was dat allemaal niet nodig. Immers, gemeenten en provincies 'weten precies wat er speelt' en geluiden over grote problemen t.a.v. cultuurwerken (wegen, riool, waterleiding, leidingen e.d.) komen 'vanzelf wel uit de betreffende sectoren'. Het is allemaal veel goedkoper om al die centrale expertisecentra op te doeken en het geeft veel meer perspectief aan grote ondernemingen om niet gebonden te zijn aan schijnbaar zinloze Nota's Ruimtelijke Ordeningen.

Dat laatste zit nu effe anders: de draagkracht van tal van cultuurtechnische installaties is inmiddels dusdanig overschreden dat moet worden gevreesd voor ernstige storingen in de huidige gebruiksfase. Aankoppeling van nieuwe afnemers is zowiezo niet meer mogelijk. Daar had onze Overheid al wat aan kunnen doen als er iemand al zo'n twaalf jaar geleden eens naar had gekeken, een centralistisch geöriënteerde planoloog.

Dat laatste geldt ook voor de huidige stikstofcrisis; in 2012 (hetzelfde jaar waarin onze Overheid de planologie decentraliseerde) werden de melkquota losgelaten. Want China; het Hollandse melkpoeder bleek het nieuwe marcheerpoeder in de Oriënt. In datzelfde jaar werd ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ontmanteld, de dienst met dé expertise over het landelijk gebied en direct opererend onder het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Het MinVROM had men enkele jaren geleden al in de vuilbak gegooid, waarmee toch op zijn minst de suggestie wordt gewekt dat reeds meerdere jaren voor 2011 het langetermijnbeleid m.b.t. de nationale ruimtelijke ordening als 'niet meer zo belangrijk' werd beschouwd.

En... de problemen houden niet bepaald op; waterberging is gewenst i.v.m. droogte en kan niet worden uitgevoerd met een lokale agenda. Wateroverlast hetzelfde. Voorts de ombouw van het electriciteitsnetwerk en wat er t.a.v. de toekomst op nationaal niveau van mag worden verwacht.

En dan heb ik het (inderdaad) nog niet gehad over die woonagenda van die 900.000+ woningen van Hugo the Schlong. Of wat dacht u van de aanplant van meer bos? Of de omvorming van ons wegennetwerk om de draagkracht te vergroten voor al die zwaardere eclectische auto's? En de opkomst van de wolf en het wild zwijn?

Het zou Rutte en Jorritsma sieren als ze óók hier hun fouten toegeven en de zaak (weer) repareren. De huidige anarchie kóst namelijk een berg en je krijgt uiteindelijk niks.