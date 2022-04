Kijk. Aan de ene kant zaten we in het voorjaar van 2020 midden in een ongekende crisis en een schreeuwend tekort aan beschermingsmiddelen en is het niet zo gek dat je dan een deal maakt die achteraf behoorlijk ongunstig blijkt te zijn. Maar aan de andere kant ging het om een deal waarvan uit alles blijkt dat de ambtenaren die ermee bezig waren, hem niet zagen zitten. Aan de andere kant heeft Hugo de Jonge toen de deal vorig jaar boven water kwam verklaard dat hij er niets mee te maken had. Aan de andere kant heeft Hugo de Jonge zelfs twee weken geleden nog, toen duidelijk was dat hij er wel mee te maken had, verklaard dat de suggestie dat hij ermee te maken had onjuist was. Aan de andere kant bleek gisteren dat Hugo de Jonge er wel mee te maken had. Aan de andere kant bleek gisteren dat Hugo de Jonge zich met de deal, die helemaal niet onder zijn portefeuille viel, heeft bemoeid omdat hij zich druk maakte om de beeldvorming.

Aan de andere kant zijn we tijdens de coronacrisis voortdurend met precies zulke spelletjes geconfronteerd, omdat Mark Rutte en Hugo de Jonge koste wat kost wilden verhullen, en maar bleven verhullen, hoe groot de crisis was en hoe slecht onze overheid daar op was voorbereid. Aan de andere kant zijn het precies zulke spelletjes die, toen de coronacrisis langer bleek te duren, ervoor zorgden dat een groot deel van de bevolking het vertrouwen in de coronamaatregelen kwijtraakte. Aan de andere kant is het kabinet-Rutte III nota bene tijdens de coronacrisis opgestapt omdat het een verschrikkelijke fout van de overheid in de doofpot probeerde te houden met precies zulke spelletjes. Aan de andere kant is toen vervolgens de formatie van het kabinet-Rutte IV bijna spaak gelopen omdat Mark Rutte samen met de verkenners precies zulke spelletjes speelde. Aan de andere kant werd er daarna beloofd dat precies dezelfde partijen met nieuw elan een kabinet zouden vormen zonder precies zulke spelletjes. Aan de andere kant werden er vervolgens in dat kabinet allemaal mensen benoemd die al jarenlang precies zulke spelletjes spelen.

En aan de andere kant blijft, ook als je alle spelletjes ervan afpelt, dit feit als een paal boven water staan: minister Hugo de Jonge zette druk op ambtenaren om een ongunstige deal voor de overheid te sluiten, omdat hij bang was voor slechte beeldvorming. En daarna loog hij over die deal. Als het dit kabinet menens is met een nieuwe bestuurscultuur, is het einde oefening.

Nieuwe bestuurscultuur = oude bestuurscultuur