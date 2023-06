Onze democratie werkt een beetje zo: de mensen kiezen voor een partij die het best bij hun overtuigingen past, die partijen kiezen dan een regering die het best bij hun overtuigingen past, en die regering maakt dan beleid dat het beste bij hun overtuigingen past, en ambtenaren voeren dat uit. Als je wilt dat er ander beleid komt, kun je op een partij stemmen die voorstander is van ander beleid, of anders richt je zelf een nieuwe partij op. Als je bijvoorbeeld wilt dat er méér klimaatbeleid komt, is de keuze in ons land reuze. GroenLinks wil méér klimaatbeleid, PvdD wil méér klimaatbeleid, PvdA wil méér klimaatbeleid, VOLT wil méér klimaatbeleid, BIJ1 wil méér klimaatbeleid en D66 wil ook méér klimaatbeleid. Je zou zeggen: als heel veel mensen méér klimaatbeleid willen, dan worden die partijen vanzelf de grootste (cf. Amsterdam, knip, dieseldingen).

Maar zo werkt het dus niet volgens allerlei 'bezorgde' ambtenaren, die een 'brandbrief' aan kabinet & Kamer sturen voor méér klimaatbeleid. Sterker nog, ze halen het zelfs in hun bezorgde hoofden om de klimaatcrisis te vergelijken met het Toeslagenschandaal. U weet wel, toen ambtenaren, die daartoe echt door niemand verplicht waren, zelf een 'afpakjesdag' organiseerden en hun uiterste best deden om de politiek zo min mogelijk te vertellen over wat voor misdaden ze aan het plegen waren, en waarvoor nog altijd NUL ambtenaren zijn vervolgd.

Mensen die betaald worden om democratisch tot stand gekomen beleid uit te voeren, die ervoor kiezen om in het openbaar in het geweer te komen tegen democratisch tot stand gekomen beleid. Als wij rapporten voor de AIVD schreven zouden we wel weten hoe we dit soort niet-gewelddadig extremisme zouden noemen. Dat zijn niet zomaar bezorgde burgers ambtenaren, dat is ondermijning.

Ga weg, smeerlappen