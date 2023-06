De gemeente Amsterdam is zo'n ontzettende schijtgemeente, dat ze altijd haantje de voorste willen zijn met allerlei milieuregeltjes, en daarbij dubbel en dwars over lijken gaan. Vast, iedereen moet een beetje inschikken voor ""het klimaat"", maar het boeit die gemeente Amsterdam echt helemaal geen ene fuck of daar mensen snoeihard de dupe van worden. De mensen die aan de Noorder IJplas wonen bijvoorbeeld, die de windmolens zonder enige mogelijkheid van tegenspraak in hun maag gesplitst krijgen, die hebben gewoon keihard PECH: dan kan GroenLinks-wethouder Zita Pels een mooi groen voetje halen bij het landelijk partijbureau en dan wordt ze misschien wel gepromoveerd tot een of andere stoere poldervogel. Burgerbelang is in de Amsterdamse politiek ALTIJD ondergeschikt aan persoonlijk gewin, omdat het vrijwel altijd als opstapje fungeert naar meer (Eric van der Burg leek daar bijvoorbeeld te achterlijk voor, daarom zat hij al 80 jaar vast in Amsterdam, maar de vvd had geen kleinere clowns in het circus dus moest Eric het maar doen. Reinier van Dantzig is ook zo'n te klein voor het tafellaken-melkmondje). Dus als Amsterdam alle bootbezitters in de bips neemt omdat ze hun duurbetaalde sloepjes binnen twee jaar maar moeten omruilen voor een elektrisch exemplaar, is er altijd wel een mevrouwtje van GroenLinks die zichzelf heel hard op de borst klopt. En als vrijwel alle ondernemers, mkb'ers en zzp'ers verneukt zijn, met de handen in het haar zitten en van de brug springen, omdat Amsterdam iedereen met een bestelbus op hoge poten richting de afgrond drijft, staat er altijd wel iemand lachend met de vingertjes te knakken. Zita Pels, wethouder Duurzaamheid. Die - practice what you preach - 37 bloedvervuilende nieuwe dieselvuilnistrucks heeft besteld, om de hele binnenstad te kunnen vergassen, en weg probeert te komen met: "Buiten de toezegging dat er een brief komt waarin alles nog eens wordt uitgewerkt, zei Pels dat de aanbesteding echt niet anders kon. Volgens Pels is er gekeken naar de optie om op batterijen of waterstof te werken, maar bleken die opties nog te storingsgevoelig. Ook andere opties zouden te experimenteel zijn." Ja Zita Pels, dikke vette lul. En ondertussen maar alle schilders, tapijtleggers, klusjesmannen, loodgieters en al die andere lui met hun poten in de klei verplichten of opdringen een of andere peperdure onbetaalbare e-Vito met het bereik van een emmer stront op de kop te tikken. En nu ligt Zita Pels 'onder vuur'. TERECHT. Zout maar op. Amsterdam, hypocriete kudtstad.