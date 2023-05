De zee is het enige gebied waar we nog wilde natuur hebben. Waar greenpeace vroeger ageerde tegen vissers en zelfs levensbedreigende acties jegens deze beroepsgroep had, is het nu muisstil. Terwijl een sleepnet of het geluid van boten een veel en veel lagere invloed hebben op het bodemleven in zee (de basis voor het hele ecologische systeem in zee) dan de enorme windmolenparken die hun gedreun niet via water, maar rechtstreeks de bodem in rammen.

Dan beter windmolens in Amsterdam. Dat is toch een beton en steenwoestijn waar nauwelijks leven mogelijk is. Bovendien zijn al die grachtenpanden het resultaat van kolonialisme en slavernij. Dat schijnt verkeerd te zijn dus ruimt mooi op als dat plaats maakt voor inclusieve en diverse windmolens.