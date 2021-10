Ze hebben in ongelooflijke jankstad Amsterdam maar weer eens bedacht haantje-de-voorste te spelen met een of andere burgerhatende zeikmaatregel uit de hel en dit keer zijn de kleine ondernemers en de zzp'ers de klos. Klimaatregeltjes hartstikke leuk maar er moet altijd iemand snoeihard voor boeten. Vóór 2025 in een elektrische bestelbus rijden, want anders, zo maakte het Gekkenhuis aan den Amstel onlangs bekend via een dreigbrief. Nu zijn er nauwelijks elektrische bestelbussen op de tweedehandsmarkt, wat ondernemers sowieso al een kostenpost van € 30.000 tot € 60.000 oplevert (leuk in tijden dat iedereen door de coronamaatregelen uit de pensioenpot zit te vreten), ook heeft de huidige generatie elektrobussen een bereik van een pak karnemelk: zo'n 100 kilometer. Dat staat allemaal nog los van de capaciteits- en leveringsproblemen van het stroom. AT5 ging maar eens buurten bij de fruitbezorgers op het Food Center in Amsterdam en wat blijkt nou? Ondernemers worden gewoon heel hard en dubbel en dwars in de BEK GETUFT door de gemeente Amsterdam. Gewoon rechtstreeks in de bek getuft door die wereldvreemde piemelkop van de PvdA, verkeerswethouder Egbert de Vries. De ladyshave van Egbert de Vries is ook elektrisch en daarom denkt hij dat de hele stad er maar aan moet geloven: "Zo is dat nu eenmaal afgesproken." ZO IS DAT NU EENMAAL AFGESPROKEN. Nou Egbert, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we met z'n allen afgesproken dat de PvdA niet meer bestaat. Oprotten met je megalomane plan. Klimaatregeltjes en vergroenen, hartstikke leuk, maar wel met een reële termijn graag.