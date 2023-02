Je zou het haast vergeten met alle ellende in Groningen, maar er was ook nog zoiets als de toeslagenaffaire. In die affaire was best wel een centrale rol weggelegd voor het memo-Palmen waarin klip, klaar, helder en direct werd opgeschreven hoe ongelofelijk fout de overheid bezig was. En het erge is: die memo is uit 2017. Maar in 2017 werd er niets mee gedaan. In 2018 werd er ook niets mee gedaan. In 2019 werd er bijna iets mee gedaan, maar uiteindelijk toch niet. En in 2020 ging de memo uiteindelijk pas naar de Kamer. Gelakt, terwijl de schrijfster, Sandra Palmen, juist had geadviseerd het memo (dat eigenlijk geen memo was maar een advies, maar ja, nu heet opeens het memo-Palmen) openbaar te maken. Dat gebeurde uiteindelijk in december 2020, meer dan drie jaar te laat. En de hersteloperatie is, zoals u weet, nog lang niet klaar.

Hoe dat allemaal zo gebeuren kon, daarvoor moet u dus even deze podcast luisteren (en dan nog weten we uiteindelijk niet precies wie wat wanneer heeft weggemoffeld). Dan hoort u meteen hoe het Sandra Palmen na het schrijven van dit memo onmogelijk werd gemaakt de slachtoffers van de Belastingdienst te helpen. Dan hoort u ook hoe diep de rot, en het gebrek aan rechtsstatelijk besef, zit bij onze overheid. En dan hoort u ook nog een klein lichtpuntje omdat diezelfde Sandra Palmen tegenwoordig bij het ministerie van Financiën werkt om weer wat van rechtsstatelijk besef in de reet haarvaten van de overheid te krijgen.

Luisteren dus, als ge een ambtenaar zijt, of als ge iets anders zijt. Dat lijkt ons een stuk effectiever dan die geheime podcast van Erik Pool met zijn socratische kralenkettingen. Terzijde edoch ter zake: opvallend dat juist De Volkskrant, die in eerste instantie de toeslagenaffaire liet schieten en vervolgens zelfs de kant van de Belastingdienst koos, met deze podcast komt. Maar hee. Beter ten halve gekeerd dan ten hele een boek bij de Correspondent uitgebracht, zullen we maar zeggen.

Hoe. Is. Het. Mogelijk.