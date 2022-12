De lijst met klokkenluiders is nog veel langer, en het percentage dat er goed vanaf gekomen is, is bedroevend laag.

Tijden terug was er ook een docu "Klokkenluiders" op tv. Advies van één van de geïnterviewde klokkenluiders: doe het niet, want ze maken je kapot.

We mogen in Nederland graag met het beschuldigende vingertje naar ex-Oostbloklanden of Turkije wijzen, maar hier te lande kunnen de machthebbers en hun ambtenaren er ook wat van.

Fuck'm all!