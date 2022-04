Zo. En dan scheppen we nu nog even de DOODZIEKE BAGGER uit de sloot van het afgelopen weekend. U moet namelijk dit verhaal bij Omroep West over klokkenluider Wilfred Zielman lezen. Die is door mensen bij de gemeente Lopik helemaal kapotgemaakt. Maar dan ook echt helemaal. Te ziek voor woorden. Niet normaal. Echt ranzig. Hij werd gedwongen ontslag te nemen als rioolbeheerder bij de gemeente na een conflict omdat hij corruptie aan de kaak stelde en daarna zouden ambtenaren een plan hebben bekokstooft om zijn leven tot een hel te maken.

Dat lijkt gelukt. "Met vijftien agenten komen ze op 12 februari 2018 naar Bergambacht om Wilfred te arresteren." En: "Dit bewijs wordt door de rechtbank verworpen en Wilfred wordt veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur voor het hacken van het rioolsysteem van de gemeente Lopik." En "Dit keer krijgt hij een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk." En "Tijdens een huiszoeking is zijn administratie, net als die van RCW, inbeslaggenomen. Na het proces is deze onder leiding van de officier van justitie vernietigd, zonder dat Wilfred een afstandsverklaring heeft ontvangen." En "Na een anonieme aangifte door een derde persoon is de man uit Bergambacht als mogelijke fraudeur op de zwarte lijst gezet." En "De Belastingdienst laat weten dat er bij Wilfred spoedbeslag is gelegd voor 154.000 euro. Dit houdt in dat zijn gehele vermogen (zijn woning en alle bankrekeningen) in beslag zijn genomen." En. "Volgend jaar gaat mijn tweeling naar de middelbare school. Ik moet nu weer geld lenen om dat te kunnen betalen." En. "De veroordeling en de hele zaak heeft hem zelfs bijna zijn huwelijk gekost."

Er lijken e-mails te bestaan van de gemeente waarin het plan om de klokkenluider kapot te maken uitgebreid wordt besproken. "Omroep West heeft via een Wob-verzoek een groot aantal e-mails die over dit onderwerp zijn verstuurd opgevraagd, waaronder deze e-mailconversatie. Volgens de gemeente is Lopik enkele jaren geleden overgestapt op een andere e-mailserver, waardoor alle oude e-mails verloren zijn gegaan en deze niet meer openbaar gemaakt kunnen worden." Dit alleen al is zo illegaal als de neten.

En dan. "In de brief worden de namen van zeven personen genoemd, die op de hoogte zouden zijn van wat Wilfred door de gemeente Lopik is aangedaan. Het gaat om burgemeester De Graaf, de (oud-)wethouders Spelt en Perlot, de gemeentesecretaris, de leidinggevende van Wilfred aan wie hij diverse memo's stuurde met de misstanden en twee andere medewerkers van de gemeente. Omroep West heeft alle personen die met naam in deze brief genoemd worden en niet meer voor de gemeente Lopik werken benaderd voor een reactie. Zij willen niet met de pers praten, of verwijzen door naar de gemeente Lopik."

Hadden we al 'doodziek' gezegd? Dit is doodziek hoor. Want als Zielman alles uit zijn duim zuigt, dan kan de gemeente bij zo'n heftig verhaal toch gewoon een aantal feitelijke vragen beantwoorden? Maar dat doet de gemeente dus niet, omdat de zaken 'onder de rechter' zijn. Alsof dat het laatste woord is, de bevolking van Lopik geen recht heeft op informatie en rechters nooit fouten maken. Wij zijn even aan het opzoeken bij welke partij minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot hoort (OH WACHT DAT IS OOK HET CDA, NET ALS WETHOUDER GERRIT SPELT EN BURGEMEESTER LAURENS DE GRAAF). Tijd voor een onderste steen om boven te komen.

Hoe DAN

Tip van ons: niet solliciteren