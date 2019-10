Het grootste gevaar voor klokkenluiders is dat de overheid (of het grootbedrijf) waar ze onthullingen over doen, hen net zo lang kapot procederen en verdacht maken totdat ze als een eenzaam hoopje berooid mens aan de grond raken, en in de publieke perceptie als een soort (complot-) gekkies in de vergetelheid verdwijnen. Terwijl het juist ontzettend veel moed vergt om het juiste en het rechtvaardige te doen, ongeacht welk machtsblok er tegenover je staat.

Roelie Post is zo'n klokkenluidende heldin. Ze nam het op tegen de inertie van de Europese Commissie van Frans Timmermans (dat is die zak hete lucht die betere klokkenluidersbescherming beloofde), door hun wegkijken van Roemeense kinder(mis)handel aan de kaak te stellen, en werd vervolgens kapot gemaakt door de Europese Commissie van Frans Timmermans (dat is die zak hete lucht die betere klokkenluidersbescherming beloofde). Een Kamermotie moest de Nederlandse regering dwingen om Roelie Post bij te staan, maar die motie werd deze week ook door de shredder van de macht getrokken. Roelie zelf ligt met een kapotte rug van de stress inmiddels op bed, en de zittende (Europese) macht heeft zodoende weer een zet gedaan om háár als eenzame gek weg te zetten.