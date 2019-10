Mark Rutte, premier van alle Nederlanders behalve van Roelie Post, de klokkenluidster die de klok luidde over ernstige kinderhandelpraktijken. Want de MinPres wast zijn handen in onschuld terwijl Stef Blok geen poot uitsteekt om Roelie te helpen in haar strijd tegen de Europese Commissie. Dit, terwijl de de Tweede Kamer daar in een unaniem (!) aangenomen motie om vroeg. Wij hebben altijd geleerd dat de regering moet doen wat de Tweede Kamer zegt, maar dat telt blijkbaar niet als ze geen zin hebben. "Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de Tweede Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen" en dat is het dan. Met Roelie Post gaat het ondertussen steeds slechter. "Post heeft na het verwerpen van de motie door minister Blok weinig hoop meer op een goede afloop: "Ik lig nu op bed. Het is in mijn rug geschoten van de stress."" Verdomme regering. Regel dit nou gewoon.

Unaniem!

DOE DAN

Blok bedankt