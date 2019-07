Onverkwikkelijke ontwikkeling in de zaak-Roelie Post, die wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Roelie luidde de klok over maffiose kinderhandel en werd vervolgens jarenlang dwarsgezeten door de Brusselse bureaucratie. Zo erg, dat ze met schulden opgezadeld ergens ondergedoken zit te wezen. Na een hoop politieke druk leek er dit voorjaar eindelijk een compromis in de maak: de Europese Commissie zou stoppen met dwangebevelen om "schuld" wegens "unjustified absences" terug te eisen. Roelie zou voor het afgelopen jaar vervroegd pensioen uitgekeerd krijgen, en haar schuld over een langere periode aan de Commissie terugbetalen.

Ten eerste is het al een grof schandaal dat de Europese Commissie geld van een kapot getreiterde klokkenluider eist vanwege 'unjustified absences'. Maar het is wel een extra grof schandaal dat de Europese Commissie tegen de afspraak in dat geld aftrekt van de overeengekomen uitbetaling. Ja dat leest u goed. De Europese Commissie van Frans Timmermans is weer teruggekomen van haar eigen belofte en stuurt nu een bericht waarin staat dat Roelie haar vervroegd pensioen op één maand na is opgegaan aan het betalen van haar schuld aan de Commissie. En die ene maand die Roelie nog zou krijgen is ook nog niet overgemaakt.

Zo rolt Brussel de verkiezingen zijn voorbij, kritische Europarlementariërs zitten niet meer in het Europarlement en Timmerfrans, die is nu even druk met zijn eigen baantje. Dus Roelie Post kan kapot vallen. Wie had gedacht. Keurige klacht van Roelie na de breek, en hierbij een oproep aan alle vers aangetreden leden van het Europees Parlement: RED ROELIE POST.