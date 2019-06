Er zitten soms een onhandige onwerkbare constructies in de uitvoering, blijkbaar is dat lastig te organiseren.

Bijvoorbeeld:

Hoe weet je nou al bio-eco-wietkweker die gewoon alles legaal wil doen en open kaart speelt met de overheid, of die daar ook eerlijk en open in meegaat en dat blijft doen. Dus blijven andere wietkwekers onder de radar, als het gaat om legalisatie. Dus zit de boel muurvast.

Bijvoorbeeld deze Fries.

www.nrc.nl/nieuws/2015/10/29/friese-w...

"

De Friese wietkweker Doede de Jong is vandaag in hoger beroep door het gerechtshof in Leeuwarden schuldig bevonden aan het telen van hennep

Eerder veroordeelde de rechtbank in Groningen de 66-jarige man uit Appelscha nog tot twee maanden celstraf voor het verbouwen van cannabis. En ook de procureur-generaal eiste twee weken geleden een werkstraf van 180 uur en een boete van 230.000 euro."

Dan speel je open kaart met de overheid, ben je alsnog de klos. De uitvoerders van Politie en OM doen gewoon wat de wet hen opdraagt. Dus die gaan het bewijsmateriaal uitbaten en oprekken voor zover mogelijk als dat moet. Tegen de ontwikkelingen van de laatste tijd in, maar die zijn nu eenmaal nog geen wet. En dus blijft het allemaal een beetje doormodderen.

De grote vraag is dan: hoe komt die wetgeving tot stand en op basis waarvan? Dan moet je toch echt in Den Haag zijn.