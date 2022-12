Het is al meer dan vijf jaar geleden dat Sandra Palmen het memo-Palmen schreef. In een goed functionerende overheid was er toen per direct gestopt met het kapotmaken van toeslagenouders door de Belastingdienst. Maar u weet allemaal hoe het ging. Dat memo-Palmen bleef rondzwerven op het ministerie, de Belastingdienst bleef toeslagenouders kapotmaken en toen het puntje bij gesensibiliseerd paaltje kwam, wist opeens niemand van het memo-Palmen af. Het ministerie betaalde vervolgens veel geld aan PwC om te onderzoeken hoe dat toch allemaal kon. In dat onderzoek, dat volgens de Belastingdienst vooral erg vervelend was voor de Belastingdienst, werden de geit, de kool en de inmiddels door de Rijksrecherche onderzochte topambtenaren gespaard. Dus nu weten we nog niks. Gisteren sprak de Kamer drie uur lang met staatssecretaris De Vries over het memo en u raadt het al: all we got was this video of Pieter Omtzigt.