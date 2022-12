decorrespondent.nl/13019/zelfs-betrok...

„ Kamerlid Renske Leijten (SP) had in juni 2020 per amendement verzocht om ook een compensatieregeling op te tuigen voor ouders die Opzet:GroveSchuld was verweten. Inmiddels wordt er in de uitvoeringspraktijk van uitgegaan dat iedereen ten onrechte O/GS is verweten, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling of een vergrijpboete. Hoewel iemand zelfs bij een strafrechtelijke veroordeling of boete voor één toeslagjaar nog altijd 30.000 euro compensatie kan krijgen voor andere toeslagjaren. “

—- we hebben aan Renske van de SP te danken dat zelfs mensen waarvan vast staat dat zij OpZeTTelijk fraude hebben gepleegd, toch €30.000,- compensatie krijgen.