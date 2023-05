De Correspondent:

“De toeslagenaffaire ontstond doordat gezinnen voor de kleinste foutjes genadeloos werden afgestraft en al hun kinderopvangtoeslagen moesten terugbetalen. Nu is de pendule volledig de andere kant op geslagen: bij de minste aanleiding heb je al recht op riante compensatie, zelfs als je wel degelijk de boel bedonderd hebt. De kosten lopen inmiddels op tot 5,5 miljard euro, elf keer zo veel als vorig jaar nog was begroot.

Het was een zeldzame zitting bij de rechtbank Midden-Nederland in januari 2020. Als de Belastingdienst íéts liever niet meer doet, dan is het procederen over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Maar ditmaal was er toch echt alle aanleiding toe. Mevrouw had in 2012 en 2013 maar liefst 37.305 euro aan kinderopvangtoeslag ontvangen, maar kon niet aantonen dat haar partner had gewerkt, noch dat zij enige kinderopvangkosten had betaald.

Op de zitting betoogde mevrouw dat haar partner fulltime werkte als priester in haar eigen bedrijf.

De rechtbank oordeelde, kortom, dat de Belastingdienst in zijn recht stond. Mevrouw had geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat betekende overigens niet dat ze die 37.305 euro moest terugbetalen – zo streng was de wet- en regelgeving inmiddels niet meer. Nee, ze moest twee jaar lang maximaal aflossen, waarna het restant zou worden kwijtgescholden.

Als gedupeerde van de toeslagenaffaire had ze namelijk recht op een bedrag van 30.000 euro, plus het kwijtschelden van al haar schulden bij de overheid (waaronder: studiefinanciering, belastingschulden en zorgverzekeringsschulden), plus het wegstrepen van de schulden van de partner bij de overheid, plus het overnemen van alle private schulden (zelfs zakelijke schulden van het eigen bedrijf tot een bedrag van twee ton, niet meer, want anders wordt het illegale staatssteun volgens Europese regelgeving), plus een bedrag van tussen de 2.000 en 10.000 euro per kind (afhankelijk van de leeftijd van het kind), plus 10.000 euro compensatie voor de ex-partner (mochten ze inmiddels gescheiden zijn, dan krijgt de priester dus ook een bedrag), plus compensatie van de ‘werkelijke schade’ (nader te bepalen), plus hulp bij het emotioneel herstel, plus hulp van gemeenten bij bijvoorbeeld het vinden van werk of een woning.“

Tot zover de “slachtoffers”