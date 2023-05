Herman Tjeenk Willink (jarenlang actief bijgedragen aan het in stand houden van het politieke kartel, nooit door meer dan 1 burger gekozen voor een functie) heeft weer een boekje te verkopen en dus rollen allerlei zichzelf serieus nemende journalisten de rode loper weer voor hem uit. Het is weer van ja, amen en 'waarom luisteren ze toch niet naar u, o wijze Heilige Tjeenk Willink?' zaagt men planken want kennelijk is het journalisten verboden Tjeenk Willink een kritische vraag te stellen. En omdat wij nu eenmaal de kwaadste niet zijn, maar wel kwaad worden van de term 'bloeddorst' als het gaat over die arme ambtenaren bij de Belastingdienst (die niet vervolgd worden), hebben we even negen vragen op een rijtje gezet die Twan Huys ( RTL Buitenhof) en Hans van Soest (AD) niet hebben gesteld.

1. Vindt u het niet een beetje gek dat u aan de ene kant vindt dat we niemand de schuld moeten geven van dingen die misgaan, en aan de andere kant een beetje in vage bewoordingen 'de' Kamer (alsof die één geheel is) de schuld geeft van wat er volgens u misgaat in de huidige politiek?

2. Gelooft u echt dat die compensatieregeling door de 'bloeddorst' van de Kamer kwam, en niet door het opportunisme van het kabinet?

3. In welke Kamermotie is de Belastingdienst opgedragen rechters te misleiden en stukken in rechtszaken achter te houden?

4. In welke Kamermotie is de Belastingdienst opgedragen juridisch advies waarin klip en klaar staat aangegeven wat er fout ging in de Toeslagenaffaire te negeren, en het juridisch advies zo lang als mogelijk geheim te houden?

5. In welke Kamermotie werd het kabinet gevraagd om willens en wetens de Kamer onvolledig te informeren over wat er is gebeurd in de Toeslagenaffaire?

6. Heeft de Kamer opdracht gegeven het huis van ambtenaren van de Belastingdienst leeg te halen?

7. Heeft de Kamer opdracht gegeven beslag te leggen op het salaris van ambtenaren van de Belastingdienst?

8. Heeft de Kamer opdracht gegeven kinderen van ambtenaren van de Belastingdienst uit huis te plaatsen?

9. HEB JE GODVERDOMME ONGEKEND ONRECHT ÜBERHAUPT GELEZEN OPA, OF HEB JE HET LEKKER BIJ DE SAMENVATTING VAN JESSE 'BELASTINGDIENSTFLUISTERAAR' FREDERIK GELATEN?