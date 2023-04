Vergeet de jongerenstorm van FvD, die samen met de kaalkopjes van Voorhuid Voorpost boe roepen naar voorleesvaders met een glitterpruik. Nevermind de zijige inzit-rebellen met hun superlijm, twee komma drie bakfietskinderen en radicale afkeer van de schone kunsten. Negeer de Kaagbaanzitters die uw vliegreis vertragen. Maak u geen zorgen over "tribunalen!" roepende bonenstaken in de Tweede Kamer, de heliumgestemde taakstrafverzamelaar in de zetel naast hem of de witte wijn slobberende bralboei in de fractiebunker. Laat gáán die WEF!!1!-krijsende twitterwappies die achter ieder kabinet een door Epstein gerijpt vaatje kinderbloed zoeken. Maak je nog maar matig zorgen over het groeiende anarchisme van marxistische meisjesjongeren, die het patriarchaat uit hun keuken werkkamer genderneutrale garderobe willen jagen. U kunt rustig slapen, want het jaarlijkse AIVD Code Rood Verslag is weer verschenen, en daarin staat:

De grootste dreiging komt nog steeds uit de hoek van de radicale islam. De AIVD ziet de kans op terroristische aanslagen toenemen omdat terreurbeweging IS zich - ondanks dat er twee keer een nieuwe kalief werd uitgeschakeld - enigszins herpakt. Vooral in de tweede helft van afgelopen jaar zag de dienst een toename van inlichtingen over aanslagplannen en mogelijke operatives van IS. ,,De overgrote meerderheid van meldingen en leads die de AIVD krijgt, gaat nog altijd over mogelijk jihadisme.’’

Ohja, en ongeveer 100.000 tiktokkers & twitteraars kritische denkers geloven in een kwaadaardige wereldelite. Dat is minder dan Forum op een gemiddelde zondag peilt.

Vandaag, in Selectief Citeren met de Staatsomroep...