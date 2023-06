Tragisch edoch vroolijk nieuws! Gisteravond keken er 0 mensen naar NPO3. Nul mensen. Helemaal niemand. Dat is toch fantastisch? 1 miljard per jaar belastingeld naar NPO66, en dan NULKOMMANUL kijkers weten te boeien te interesseren te verheffen. We citeren Tina "Mediacourant" Nijkamp: “Naast het laagterecord kijkdichtheid was er ook een dieptepunt in de geschiedenis van NPO 3. Om 20.19 uur had de zender 0 kijkers.” Kortom: dinsdag 14:00 uur snoeiharde Kamervragen van de heer Bosma, en vanaf 1 september einde verhaal voor de NPO, en dan kan die 1 miljard jaarlijks mooi naar woningbouw voor starters/daklozen en/of een kerncentrale. Maar dan moet u niet op zondagmiddag met snertweer met z'n allen naar een potje losersvoetbal tussen twee verliezers gaan zitten kijken, want dan krijgen ze weer praatjes BIJ DE NPO. Hup Lutsharel!

