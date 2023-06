Engeland kan nog zo politiek correct lijken, ze hebben wel vrijdenkers als Douglas Murray en vrijsprekers als Andrew Doyle, die op intelligent-kritische platforms als GeenStijl The Spectator en GBNews zowel de tranentrekkende ideologie achter transactivisme, als de modieuze medische experimenten op jongeren (en daaruit voortvloeiende genitale verminkingen - NSFW) tegen het licht van de rede houden. Wij moeten het helaas doen met de aluminium nieuwsdesk van ON! en hun 'Wij weten alles al want hij doorzien de agenda"-denkfoutlogica. Maar op inhoud: Doyle castreert hierboven op chirurgische wijze de kinderverziekende waanzin van "genderdysforie" en puberteitsblokkers, een doodziek verdienmodel (met, zoals alhier geduid, Nederlandse wortels), dat in ieder geval in Engeland steeds beter wordt doorzien en daarom wordt afgeschaald. Gelukkig maar, want hoewel Spartacus het op dit huisroze weblog graag en terecht met begrip en invoelendheid mag opschrijven vanuit het perspectief van mentaal dwaalsporende jongeren: de activisten, politici, "kwartierkamers" én artsen die gezonde lichaamsdelen amputeren bij geestelijk onvolwassen en/of mentaal ontregelde jonge mensen kun je niet hard genoeg verantwoordelijkheid houden voor hun Mengele-praktijken. Terwijl bijna alle "genderdysforie" bij jongeren uiteindelijk doodnormale homoseksualiteit blijkt, die wordt kapotgemaakt door geestverziekende medicatie en verminkende medische ingrepen. Het is waanzin en we zouden niet moeten wachten met ingrijpen tot een leger gezombificeerde spijtoptanten snikkend hun leed in littekens etaleert. Want achteraf triomfantelijk "we zeiden het toch" roepen is leuk hoor, maar niet als kinderen voor het leven versneden zijn uit naam van een besmettelijke ideologische hype. Blokkeer de puberblokkers!

“Ze kreeg testosteron in plaats van therapie”