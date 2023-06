:

Dit door jou bejubelde plan leidt tot minder vrijheid en tot meer armoede. En dat iedereen nu steeds armer wordt op een kleine toplaag na heeft alles te maken met links beleid;

- steeds grotere overheid;

- steeds hogere belastingen;

- steeds meer regelgeving.

Niks kapitalisme, de overheid creëert armoede en bevoorrecht een kleine toplaag van volstrekt overbodige fopjobhoppers.

Ook dit ESG is daarop gebaseerd. In iets andere volgorde;

- bedrijven moeten wettelijk meer privacyregels gaan schenden;

- de overheid controleert of de privacy van werknemers wel voldoende geschonden wordt;

- de overheidscontrole op het voldoende schenden van ieders privacy leidt tot een grotere overheid en dus hogere belastingen.

En voor wie nu denkt; "in de USSR leidde minder vrijheid en meer armoede ook tot een beter milieu"... dat is dus niet waar. Het tegenovergestelde was het geval. En dat is ook logisch, ook dit plan gaat in het beste geval niks opleveren.

Stel ik heb een bedrijf en ik moet iemand aannemen die per dag bij gaat houden welke werknemers per auto of op de fiets komen. En dan? Kan ik iemand die 70 km van zijn werk woont verplichten om op de fiets te komen? Moet ik automobilisten ontslaan? Wat doe ik met "zomerfietsers" die in de winter stiekem de auto pakken?

Mij gaat dat registreren van irrelevante privégegevens dus veel geld kosten. En dat zal worden doorberekend in het eindproduct.

Maar wat is de winst voor het klimaat?

0,0 niks.

En stel ik neem iemand aan die huidskleurtjes en gendertjes gaat turven. Dat is ook weer een kostenpost die niks oplevert, maar wel allerlei problemen creëert. Want moet ik nou blanke vakmannen ontslaan om zwarte transgenders aan te kunnen nemen? Desnoods laagopgeleid of zelfs analfabeet?

Dat betekent dat mijn bedrijf net als de overheid steeds slechtere producten voor steeds hogere prijzen aflevert. Daar heeft de consument niks aan, maar zwarte transgender vakmensen evenmin. Die hebben immers allemaal het stempel "positief gediscrimineerd".

En zo zijn er nog wel een paar honderd problemen. Nogmaals, de USSR was geen succes, op geen enkel gebied.