Unilever, Adidas, Bud Lite, Ford, Miller Lite, Transformers, Disney, familiebedrijven NAVO en D66, Target en ga zo nog maar even door. Wat bevangt hen? Is het echt louter soeverein mee willen varen op sociale besmetting die nagenoeg volledig verantwoordelijk is voor de astronomische stijging in trans-casussen? Is het echt alleen het feit dat HR-miepjes van faculteiten sociale wetenschap komen en de aldaar heersende orthodoxieën de board rooms in smokkelden?

Nou, de vraag stellen is 'em beantwoorden want het antwoord is natuurlijk; Nee. Bovenop alle organische verklaringen staat er namelijk een BlackRock-mes op de keel van bedrijven: Environmental, Social and Governance's ook wel ESG's Corporate Equality Index (CEI), onder toezicht van de grootste 2SLGBTQI+-lobby ter wereld de """Human Rights Campaign Foundation""" (wiki).

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en behoort tot de grootste aandeelhouders in de grootste corporaties. BlackRock CEO's Larry Finks wil, zodoende, is wet.

BlackRocks Corporate Equality Index kent een maximum van 100 punten toe voor "1. Workforce Protections (5 points possible), 2. Inclusive Benefits (50 points possible), 3. Supporting an Inclusive Culture (25 points possible), 4. Corporate Social Responsibility (20 points possible) en 4. Responsible citizenship (25 points possible)."

Onder "Corporate Social Responsibility", goed voor 20 punten, vinden we: "Marketing or advertising to LGBTQ consumers (e.g.: advertising with LGBTQ+ content, advertising in LGBTQ media or sponsoring LGBTQ organizations and events)."

Kortom, die stortvloed aan transgenderreclames zijn dus goed voor een gehele eenvijfde van die zeer felbegeerde Corporate Equality Index-score. Want woe to the vanquished als je buiten de boot valt.

BlackRocks ESG-supersnelrecht tenzij je in de pas loopt

CEO Larry Fink