Die product managers van Unilever zijn helemaal geen sociaal bewogen empathische meisjes. Het zijn merendeels middelmatig intelligente geldbeluste sexistische macho's. Die types van het Utrechts studenten corps, met hun anaal ringwerpen, dat zijn de (toekomstig) product managers van Unilever. Dat weet ik uit eigen directe observatie.

Dus heb ik mij zitten afvragen waarom bedrijven dit soort shit flikken. Ik zie 2 valide redenen.

Eén, ze willen ophef veroorzaken, ophef is aandacht en aandacht is naamsbekendheid. Over een paar weken zijn we dit weer vergeten, maar de naam Dove en de associatie met smoelreuzel blijft hangen.

Twee, angst, te weten angst voor wokies die op één of ander moment, over iets stampij tegen Unilever of je merk gaan maken. Misschien dat ze hun Dove nog steeds bij lieve kleine konijntjes in de ogen smeren om op allergenen te testen of zo. Als woke Unilever lief vindt doen ze misschien minder snel onderzoek en komt er geen herres op social media.

Twee lijkt mij het meest waarschijnlijk, één kan namelijk ook op een leuke manier.