Het is inderdaad beide. Door duurdere grondstoffen, energieprijzen en loonkosten moeten de prijzen wel omhoog, maar ook degelijk is er wel ook meer op aandelen uitbetaald, ook al is de hoogte per bedrijf sterk verschillend. Dat laatste is best wel wrang, want consumenten in lagere en middenlonen ondervinden inmiddels veel last van de prijsstijgingen. Pas nog het bericht dat de meeste huishoudens (laag- en middeninkomen) het vakantiegeld niet meer besteden aan vakantie of weggaan, maar aan noodzakelijke zaken. Dan mag je toch ook van dividendhouders een pas op de plaats verwachten, maar dat was er helemaal niet.