@* Il Principe * | 19-04-23 | 11:52:

Arbeidsparticipatie gerekend in uren zo veel lager zijn omdat we massaal in deeltijd werken in Nederland. Overigens is de arbeidsparticipatie in de USA sterk afgenomen de laatste jaren en dat is een heel andere narrative dan dat veel mensen met meerdere banen nog niet kunnen rondkomen. Boeiend hoe die twee naast elkaar kunnen bestaan.

Een deel van de bevolking valt niet te motiveren omdat er geen noodzaak is om te werken. Het is een moderne gekkigheid om te denken dat werk iets is waar je een hogere Maslov-behoefte mee zou moeten bevredigen. Dat is misschien voor 10% weggelegd maar de meeste mensen werken toch echt voor hun kostwinning en dat is prima. Behalve voor de klaplopers die door de maatschappij worden onderhouden en heel vaak daarnaast nog werk in het zwarte circuit verrichten en daar ook iemands collega zijn (partner in crime, meestal)