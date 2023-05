Ik heb altijd volgehouden: Het boeit mij geen ene reet hoe jij je voelt en hoe jij je wilt voelen in je broekje. Je bent volwassen en dient ook zelf die volwassen keuzes te maken.

Maar mijn grens ligt toch echt bij het feit dat ze nu KINDEREN willen indoctrineren en nog twijfelachtiger willen maken over hoe ze zich voelen. Dáár ligt echt mijn grens. 18 vind ik al jong, maar dan heb je het tenminste niet meer over kinderen, maar jongvolwassenen die hormonaal volledig van slag zijn. Die "lentekriebels" die per school 'anders' worden toegepast is ook nog tot daar aan toe, maar je merkte ook al dat de uitgever keihard zat te liegen over welke boeken wél en niét in het pakket zaten om bepaalde boeken over pijpen goed te praten. Hoe dan?!

Is het dan "zo slecht" om een een biologisch waarheid op scholen te verkondigen en aan te geven dat er mensen met mentale problemen zijn die hulp nodig hebben en dat transitie-naar er bij kan helpen? Natuurlijk ben je niet normaal, maar we zullen je nog steeds gewoon behandelen als een volwassene. Klaar. Zolang je die leuter maar niet laat zien in de kleedkamers waar m'n dochter aanwezig is.