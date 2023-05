"Feminisme is opkomen voor vrouwenrechten. Maar wat is een vrouw precies?"

Dat is exact de interne inconsistentie binnen de letterbak-ideologie. Het feminisme komt op voor vrouwen, maar als iedereen een vrouw is die zich vrouw voelt (of, preciezer geformuleerd: die beweert zich vrouw te voelen) is niet meer duidelijk voor welke groep dat feminisme nou strijdt, en welke strijd er gestreden wordt. Dergelijke tegenstrijdigheden duiken binnen de letterbakkers overal op. Zo is het bijvoorbeeld een hot topic of een non-binair wel een "authentic lesbian experience" kan hebben. Sommige potten hebben het niet zo op non-binaries met een piemel die zich, als ze het met een vrouw doen, lesbo voelen (of dat in elk geval beweren) en op basis van die ontboezeming ook vinden dat ze als lesbo geaccepteerd moeten worden door de lesbian community.

www.youtube.com/watch?v=gTmHL_2TV90