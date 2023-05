Zooooo. Mooi man en ze heeft gelijk.

Ze laten met hun niet vallen, inclusieve, beleid vrouwen vallen.

Mannen hebben geen idee wat een vrouw is.

Nooit geweten en dat zullen ze ook nooit weten. Is geheim.

Omgekeerd hetzelfde. Ik zou nooit een man kunnen worden.

Je kan geen vrouw zijn door het acteren dat je een vrouw bent.

Waarom wordt dit getolereerd? Elke gek zijn gebrek begint wel een beetje gevaarlijk te worden.

Terwijl wij sowieso altijd al het doelwit zijn.

Niks meer te verwachten hebben van de soyboys.

De man is gestopt je te verdedigen. Essentieel gevoel.

Kortom Feminisme is nog steeds belangrijk.

Wel iets anders dan uit mijn leven.

Niet dat ik sport maar blijf uit onze kleedkamers met je perverse lul.

You go girl!!!