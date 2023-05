:

Quote:

"Volgens een persbericht van de Palestijnse delegatie in Zwitserland was Kaags echtgenoot Anis al-Qaq (NRC verzweeg zijn naam) acht jaar lang die onderminister in het Palestijnse Ministerie van Planning en Internationale Coöperatie en vanaf juni 2003 ambassadeur in Zwitserland – terwijl hij alles geweten moet hebben van Arafats corruptiecircus; is het vreemd dat ik me afvraag of hij daarin hand- en spandiensten verleende?

Als al-Qaq schoon is, is hij schoon, en dan is hij gelukkig die ene uitzondering. Maar als hij vuil is, heeft het Nederlandse volk het recht dat te weten, ongeacht het geklaag van NRC-Handelsblad dat de man van Sigrid Kaag er niet toe doet."

Ah Leon de Winter! Nooit de beroerdste om verbanden te leggen die er niet zijn, of in ieder geval, niet bewezen zijn. De stelling is bovendien absurd. Want elke cent gespendeerd aan de PA zou volgens Leon een misdaad zijn. Ja, we weten allemaal dat hij niet zo van de Arabieren is, dat Arafat een corrupte klootzak was met bloed aan zijn handen. We weten ook allemaal dat de PA een verzameling vaak corrupte zelfverrijkers is, die wel raad weten met internationaal hulpgeld. Maar de redenering is zo geweest dat het direct geld spenderen aan lokale projecten in plaats van die aan Arafat zelf, er toch iets van een verbetering van leefomstandigheden is geweest voor het volk daar.

Dan is het nog een stap verder om de man van Kaag zomaar via guilt by association" als grote zondaar te bestempelen, en dan is het NOG een stap verder om Kaag dan maar een "terroristenhoer" te noemen, of iets anders fraais van die strekking.