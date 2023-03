Dit was een dodelijk deel uit het FD-interview. Dodelijk voor Sander, wel te verstaan:

Uitgangspunt van uw boek is dat de verschillen in vermogen hard groeien omdat we inkomen uit vermogen en erfenissen weinig belasten. Maar volgens een ambtelijke studie die in 2022 verscheen, is er de laatste jaren sprake van een dalende trend in de vermogensongelijkheid.

'Als het over vermogensongelijkheid gaat is het gesprek heel moeilijk. Er zijn enorm veel datasets en allerlei tegenstrijdige verhalen. Daar kom je bijna niet uit. Wat ik als leidraad heb genomen is het rapport Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling. Daar staat wel degelijk in dat de verschillen toenemen.'

Dat is het onderzoek dat wij bedoelen. Het signaleert een dalende trend.

'Dan is het belangrijk om te kijken naar de langlopende trend, en niet naar conjunctuurgevoelige zaken zoals de huizenprijzen. De ontwikkeling sinds de jaren 80 is echt eenduidig. De verschillen in vermogen in de hele westerse wereld zijn flink toegenomen. Ook in Nederland. Juist in Nederland.'