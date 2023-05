Geïnspireerd raken door Sander Schimmelpenninck. Ik houd veel voor mogelijk in deze wereld en wil graag zo mee en dan in een wonder geloven, maar dit lijkt mij toch wel tot de onmogelijkheden behoren. Ik zie geen heilige geest bij Sander.

Dan raak ik nog eerder geïnspireerd door Macy, die redelijk aan het begin van haar carrière een optreden in Paradiso gaf dat meer weghad van een viering dan van een avondje muziek. Blij dat ik erbij was.

www.youtube.com/watch?v=ksjBnsirG4I

Hier een complete versie, bij Jools:

www.youtube.com/watch?v=DTaq1X5caLY

"It was just a dream I had, last night in my bubble bath, next to my wishing well..."