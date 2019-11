Ach ja de Quote. Dat was ooit best een aardig blaadje. Maar sinds Graaf Slis er de scepter zwaait, zijn ze van bijtertje naar beffertje afgezwakt. Mark Koster (50) schrijft louter nog Funda over, en chef Sander Schimmelpenninck is er nooit, het gemor op de Quote-redactie is zelfs tot buiten de Ring te horen. Zit Sander niet bij de NPO programma's van BNR te jatten cq in gespreide bedjes te stappen (Dragon's Den - gaap) danwel te zelfpijpen bij de Volkskrant op de plek van een echte sociaal-democraat dan zit Sander wel te schnabbelen bij D66. Godallemachtig, wat een triestigheid. Dat je zo aan je einde moet komen. What's next? Eyelove-spotjes? Ranking the Stars? Enfin, doe je de groetjes aan De Freule? Ze heeft een nieuwe schildklier nodig.

Sander op de foto met een cabaretier (65)

die veel te lang is doorgegaan