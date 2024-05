Het is weer IDAHOT, de dag dat we het met z'n allen betreuren dat er zoveel haat is tegen homo's en transpersonen. Homohaat is stom en transpersoontjes pesten is stom maar godhemeltjelief deze fokking dag. De hele dag weer tegen extreem gratuite tweetjes van figuren als zuster Ursula, Charles Michel, ministeries, gemeenten, enzovoorts aankoekeloeren. Allemaal doen ze een duitende deug deugende duit in het kotszakje met nietszeggende totaalcrack als 'We stand united, ensuring no one is left behind because love knows no boundaries!'. Applaus hoor, voor je dappere uitspraak, je staat weer he-le-maal aan de goede kant van de streep. Maar ja. Het benoemen van de échte oorzaak is weer iets te ingewikkeld. Dat is namelijk weer een andere -fobie.