De ophef, die is belangrijk. Wanneer iedereen zich loopt op te winden over non issues, en daar hebben we het over, dan hebben we het niet over dingen die er echt toe doen. Neem de afkalving van de democratie, het eroderen van de welvaart, ernstige dossiers van alleen al onze overheid; Groningen, sloop defensie, toeslagenschandaal, forse migratie, woningnood, enzovoorts.

Het is niet vreemd dat juist vvd en d66 zo happig zijn op een ferm standpunt op non issues in te nemen: gender, excuses aan “slaven” zelfs aan heksen! Het gaat nergens over maar geeft ophef en die ophef houdt de ernstige zaken even uit beeld.